China setzt im Kampf gegen Coronavirus Drohnen ein

In China werden im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus Drohnen eingesetzt. Die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua teilte auf Twitter ein Video, in dem zu sehen ist, wie ein unbemanntes Fluggerät in der Stadt Hangzhou alten Menschen auf der Straße folgt und sie dazu auffordert, nach Hause zu gehen und sich die Hände zu waschen. In dem Film schauen die Senioren auf der Straße verdutzt und auch etwas neugierig in den Himmel. Das Fluggerät verfolgt die alten Menschen so lange, bis sie die Haustür hinter sich geschlossen haben.





Der US-Sender ABC berichtete unter Berufung auf staatliche chinesische Medien, dass die chinesische Behörde im Kampf gegen das Coronavirus Drohnen einsetze. Anweisungen an die Passanten erfolgten über Lautsprecher, die an den Fluggeräten angebracht seien. Chinesen, die die Anweisungen zur Eindämmung des Coronavirus missachten, werden per Drohne gemaßregelt.





In China wurden nach Stand von Mittwoch über 20.000 Fälle einer Ansteckung mit dem Coronavirus bestätigt. Es gab bisher mehr als 420 Tote.