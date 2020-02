IU _ Love Poem

Jemand betet wohl für jemanden





Das Liebesgedicht, das mit angehaltenem Atem geschrieben wurde, ist leise zu hören





Hoffentlich kann es dich klar und deutlich und nicht zu spät erreichen





I'll be there, hinter dir, der du alleine gehst. Singing till the end, das Lied, das nicht enden will





Bitte hör mir einen kurzen Moment zu, ich werde es für dich, der du die lange Nacht hindurch gehst, singen













귀 기울이다 die Ohren spitzen

냄새를 맡다 Gerüche riechen

눈으로 보다 mit den Augen sehen

맛을 느끼다 schmecken

피부로 느끼다 mit der Haut fühlen





피부, 눈, 귀, 코, 입 Haut, Auge, Ohr, Nase, Mund

느끼다, 보다, 듣다, 맡다, 맛을 느끼다 fühlen, sehen, hören, riechen, schmecken