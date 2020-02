„Parasite“ mit zwei BAFTA-Awards ausgezeichnet

© YONHAP News

Bong Joon-hos Erfolgshit „Parasite“ hat bei der diesjährigen Verleihung der Britischen Filmpreise (BAFTAs) zwei Preise erhalten.





Der Film gewann in der Kategorie „Bester fremdsprachiger Film“ und „Bestes Drehbuch“ bei der Preisverleihung, die am Sonntag (Ortszeit) in der Royal Albert Hall in London stattfand.





Zum zweiten Mal hat damit ein südkoreanischer Film nach Park Chan-wooks „The Handmaiden“ im Jahr 2018 dort einen Preis gewonnen.