Koreanisch-amerikanischer Regisseur beim Sundance Festival ausgezeichnet

Der Film eines koreanischen-amerikanischen Regisseurs wurde beim Sundance Film Festival mit zwei Preisen ausgezeichnet.





In dem Film „Minari“ von Lee Isaac Chung spielt neben anderen die erfahrene südkoreanische Schauspielerin Youn Yuh-jung mit. Der Film gewann am Sonntag (Ortszeit) in Park City in Utah beim Filmfestival im Wettbewerb unter US-amerikanischen Spielfilmen den Großen Preis der Jury sowie den Publikumspreis.





Der koreanischstämmige US-amerikanische Schauspieler Steven Yeun spielte ebenfalls mit. Bekannt wurde Yeun für seine Rollen in der beliebten Fernsehserie „The Walking Daed“ und im Film „Okja“ von Bong Joon-ho.