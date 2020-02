BTS gibt zweiten Trailer für bevorstehende Veröfffentlichung frei

© Big Hit Entertainment

Die weltweit beliebte Boyband BTS hat ihren zweiten Trailer für ihr neues Album „Map of the Soul: 7“ herausgegeben.





Das Album soll am 21. Februar erscheinen. J-Hopes Solo und Outrotrack des Albums „Outro: Ego“ wurde am 3. Februar in den Social-Media-Accounts von BTS und in der Mobile-App-Fangemeinde veröffentlicht. Das neue Album ist das vierte Album voller Länge von BTS.





Der erste Trailer mit Suga erschien im letzten Monat.