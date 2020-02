Die Hotelbranche von den Anfängen des 20. Jahrhunderts bis heute

© KOREA CRAFT & DESIGN FOUNDATION

Das erste Hotel in Korea wurde 1888 in der Hafenstadt Incheon eröffnet und trug den Namen Daebul-Hotel. Das von einem japanischen Reeder errichtete Hotel im westlichen Stil umfasste drei Stockwerke und beherbergte elf Hotelzimmer mit Betten und 240 Hotelzimmer mit Fußbodenheizung. Die Gäste wurden auf Englisch empfangen und es wurde westliches Essen serviert. Im Kulturbahnhof Seoul 284 werden die Hotelbranche und das Hotelleben in Korea in den Anfängen der Moderne bis heute, in einer Ausstellung nachempfunden.

Im Eingangsbereich des Kulturkomplexes ist eine typische Hotellobby aus der Zeit der Moderne nachgebaut. Steigt man die breiten roten Treppen hoch, riecht man schon den Duft von frisch geröstetem Kaffee. Den Kaffeeduft verströmt die Express Lounge 284, ein Aufenthaltsraum wie man ihn sich in einem Hotel zu Beginn des 20. Jahrhunderts vorstellen würde. Baristas brühen täglich 200 Tassen Kaffee für die Besucher auf.