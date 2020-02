Musikbanks nächster Zielort ist Dubai

© KBS

Die Musiksendung des Senders KBS 2 Musikbank hat bisher an verschiedenen Orten weltweit ein K-Pop-Konzert veranstaltet. Nun wurde der 15. Konzertort bekannt gegeben: Es soll Dubai sein.

Eine Ausgabe der Sendung Musikbank wird in Form eines Konzertes in verschiedenen Städten aufgenommen. Bisher gab es Aufnahmen in Frankreich, Hongkong, Brasilien, Deutschland und weiteren Ländern. Durch dieses Projekt konnten die K-Pop-Stars und der K-Pop international bekannter gemacht werden.

Da sich im arabischen Raum der K-Pop weiterer Beliebtheit erfreut, wurde Dubai als nächster Zielort auserwählt. Am 21. März wollen viele K-Pop-Stars wie Baekhyun, Got7, Monsta X, Twice, Seventeen und weitere dort auftreten.