Super Junior haben Aktivitäten mit „2YA2YAO!“ begonnen

Die koreanische Gruppe Super Junior hat endlich ihre Aktivitäten mit dem neuen Album begonnen. Am 31. Januar haben sie das Lied „2YA2YAO!“ in der Musiksendung Musikbank des Senders KBS 2 zum ersten Mal vorgetragen. Das Lied ist ein Hiphop-Tanzlied und man kann die Melodie nach einmaligem Hören gar nicht mehr vergessen – so eindrucksvoll ist sie.

Es ist auch das erste Hiphop-Lied der Gruppe, die ja bekanntlich schon seit 16 Jahren in der Musikwelt tätig ist.

Das Lied “2YA2YAO!” hat der Rapper Zico komponiert und es unterscheidet sich von den jüngsten Liedern der Gruppe, die im Latin-Stil gehalten sind.