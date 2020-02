Loonas neues Album führt die iTunes Charts an

© YONHAP News

Das neue Album der K-Pop-Girlgroup Loona hat in 56 Ländern die Spitze der iTunes Album Charts erobert.





Die Gruppe, auch bekannt als Girls of the month, veröffentlichte am 5. Februar ihr Album. Am nächsten Tag schoss das Album in 47 Ländern und Regionen an die Spitze der iTunes Album Charts. Am Tag darauf führte das Album die Charts in 56 Ländern und Regionen an.





Die Liste der Länder umfasst unter anderem die USA, Australien, Brasilien, Kanada, Großbritannien, Peru und Ägypten.