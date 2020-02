Regierung will kleine Unternehmen und Startups unterstützen

ⓒYONHAP News

Das Ministerium für kleine und mittlere Unternehmen sowie Startups (KMU) teilte mit, dass Unternehmen angesichts deren Schäden wegen der Ausbreitung des COVID-19 umfangreiche Finanzhilfen zur Verfügung gestellt würden. Seit Donnerstag werden über vier öffentliche Finanzinstitutionen insgesamt 250 Milliarden Won (211 Millionen Dollar) bereitgestellt.





Betroffene Unternehmen werden Finanzmittel für die dringende Geschäftsstabilisierung in Höhe von 25 Milliarden Won erhalten. Aus dem Fonds für Technologiebürgschaft werden ihnen spezielle Kredite in Höhe von 105 Milliarden Won gewährt. Die Subventionen können Mittelständler in den Branchen Tourismus, Aufführungen und Reisen in Anspruch nehmen. Sie gelten auch für Unternehmen, die wegen Produktionsverzögerungen beim Zulieferer oder wegen eines stockenden Im- und Exports mit China in Schwierigkeiten geraten sind.





Kleinhändlern und Kleinstunternehmern stellt die zuständige Institution 20 Milliarden Won zur Verfügung. Von regionalen Fonds für Kreditbürgschaften werden sie mit besonderen Kreditgarantien in Höhe von 100 Milliarden Won unterstützt. Mögliche Nutznießer sind Betriebe in Dienstleistungsbereichen wie Gastronomie, Unterkunft, Transport, Freizeit und Reisen.





Südkorea zählt zu den drei Ländern in Asien, welche die wirtschaftlichen Auswirkungen von Covid-19 am deutlichsten spüren. Bloomberg berichtete unter Berufung auf die Investmentbank Natixis, der Einfluss der Epidemie auf die asiatische Wirtschaft werde noch zunehmen. Grund sei der gestiegene Stellenwert Chinas in der globalen Lieferkette. Besonders betroffen seien Unternehmen in Südkorea, Japan und Taiwan.





Automobilhersteller in Südkorea mussten bereits wegen Lieferengpässen ihre Produktion zurückfahren. Die Dienstleistungsbranche ist in besonders hohem Maße von Umsatzrückgängen betroffen.