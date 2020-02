Heiße Quellen von Suanbo

© Suanbo

Heute machen wir uns auf in die Provinz Chungcheongbuk-do nach Suanbo. Suanbo ist bekannt für seine heißen Quellen, und seit Jahrhunderten kamen Könige und Präsidenten in diesen alten Kurort, um hier Erholung und Entspannung zu finden. Gerade nun, im kalten Winter, ist ein entspannendes Bad in einer der Heilquellen verlockend.