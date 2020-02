© Seoul Metropolitan Government

Die koreanische Kultur ist reich an alten, von Mund zu Mund überlieferten Volksliedern, die Minyo genannt werden, und die Trauer, Freude und die gewohnheitsmäßigen Abläufe im Leben der einfachen Menschen widerspiegeln. Diese im Alltag der alten Koreaner stets präsent gewesene Kulturform gerät jedoch immer mehr in Vergessenheit. Gegenüber dem historsichen Changdeok Palast, unweit des Donhwamun Gugak-Theaters in Seoul gibt es seit dem letzten Jahr ein Museum, in dem die alten Gesänge Koreas archiviert und in einer Ausstellung audiovisuell dargestellt sind. Hier kann man die regionalen, im Volk verwurzelt gewesenen Klänge Koreas, von dem Summen der Frauen beim Weben von Stoffen, bis zu Liedern, mit denen man sich über die Trauer über den Verlust eines geliebten Menschen, hinwegtröstete, hören und erleben. Das Museum trägt den Namen „Uri Sori-Museum“, übersetzt so viel wie „Museum Koreanischer Klänge“.