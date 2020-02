Girlfriends neues Album erfreut sich größter Beliebtheit

© YONHAP News

Das neue Album der koreanischen Girlgroup Girlfriend erfreut sich derzeit größter Beliebtheit. Das US-Magazin Billboard und UPI haben jüngst über das neue Album der Koreanerinnen ausführlich berichtet.

Billboard erklärte, dass das Lied “Crossroads“ ein Synth-Pop-Lied sei, in dem man besonders die Klänge der Streichinstrumente gut heraushören könnte. Das Musikvideo sei besonders interessant. Es sei eine Fortsetzung der früheren Videos. In den Videos zu den Liedern „Fingertip“ und „Time for the moon night“ werde eine Geschichte erzählt, die dann im Video zu „Crossroads“ fortgesetzt wird.

UPI erwähnte ebenfalls das Musikvideo und betonte, dass die Story im Video den Liedtext besonders gut zum Ausdruck bringen würde.

Das Minialbum von Girlfriend kam gleich nach der Veröffentlichung auf Platz eins der iTunes Top Charts 13 verschiedener Länder.