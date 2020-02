ONEUS absolviert Japan-Tour erfolgreich

© RBW

Die sechsköpfige Gruppe ONEUS hat ihr Konzert in Osaka erfolgreich hinter sich gebracht. ONEUS traten am 8. und 9. Februar auf die Bühne und es kamen 2.200 Fans. Es ist die zweite Konzerttour für diese Gruppe.

Sie haben ihre Hitsongs vorgetragen, ihr Debütlied und auch Lieder aus ihren Alben für den japanischen Markt. Insgesamt waren es 21 Titel. Es ist für eine Gruppe, die ja erst im August letzten Jahres in Japan debütiert hat, außergewöhnlich, dass sie so einen großen Erfolg genießt. Daher werden die Jungs ihre Tour fortsetzen und auch in Tokio auf die Bühne treten.