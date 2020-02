BTS präsentiert neues Album in der „Tonight Show“

© Big Hit Entertainment

Die weltweit beliebten K-Pop-Stars von BTS werden zum ersten Mal den Titeltrack ihres neuen Albums in der US-amerikanischen „Tonight Show“ mit Jimmy Fallon vorstellen.





Die Gruppe wird in einer Sonderfolge der Fernsehshow am 24. Februar auftreten. Ihr neues Album „Map of the Soul: 7“ wird offiziell am 21. Februar erscheinen.





Die Sondersendung wird ein Interview mit BTS sowie ihre Tour zu wichtigen Orten in New York zeigen.