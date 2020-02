© JYP Entertainment

GOT7 haben ihr Konzert in Kuala Lumpur abgesagt.





Die Band hatte ursprünglich geplant, am 7. März anlässlich ihrer Tour „Keep Spinning“ in Kuala Lumpur aufzutreten. Wegen der Ausbreitung von COVID-19 haben die Mitglieder jedoch am Ende beschlossen, ihren Auftritt abzusagen.





Ihre Agentur JYP Entertainment gab eine Entschuldigung an die Fans heraus und bat diese um ihr Verständnis.