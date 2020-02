Triumphaler Empfang für den heimkehrenden Regisseur Bong Joon-ho

© YONHAP News

Mit vier Oscar-Trophäen im Gepäck ist der südkoreanische Filmregisseur Bong Joon-ho siegreich zurückgekehrt.





Der Regisseur schrieb mit seinem Film „Parasite“ Oscar-Geschichte, der bei den Academy Awards als erster fremdsprachiger Film die begehrte Statue für den besten Film holen konnte.





Nach seiner Ankunft bedankte sich Bong bei den Reportern, Fotografen und Fans, die ihn am internationalen Flughafen Incheon herzlich willkommen geheißen hatten. Am Mittwoch wird er mit seinem Team und den Schauspielern von „Parasite“ in Seoul eine Pressekonferenz geben.