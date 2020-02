Coronavirus in Deutschland und Korea

© YONHAP News

Seit Wochen beherrscht das Coronavirus die Schlagzeilen weltweit. Während die Lage in Deutschland noch vergleichsweise überschaubar ist, wächst in Korea die Sorge um ein wachsendes Ansteckungsrisiko mit der von der WHO Covid-19 getauften Krankheit. Das Epizentrum Wuhan/ Hubei ist nicht weit entfernt, es gibt unzählige China-Reisende, und in letzter Zeit sind immer mehr Fälle ungeklärter Infektionsketten aufgetaucht. Wie gehen die Menschen im Alltag damit um?