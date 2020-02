Südkorea startet ersten Satelliten für Ozean- und Umweltbeobachtung

ⓒYONHAP News

Südkorea hat seinen ersten Satelliten für die Ozean- und Umweltbeobachtung erfolgreich in seine Umlaufbahn gebracht.





Chollian 2B wurde am Mittwoch um 7.18 Uhr koreanischer Zeit vom Raumfahrtzentrum in Französisch-Guayana ins All geschossen. 30 Minuten nach dem Start wurde der Satellit von der Ariane-5-Trägerrakete getrennt. Sieben Minuten danach konnte der erste Funkkontakt von der Bodenstation Yatharagga in Australien aus hergestellt werden. Es wurde bestätigt, dass sich Flugkörper und System in einem stabilen Zustand befinden und der Satellit seinen Zielorbit planmäßig erreicht hatte.





Chollian 2B wird in den nächsten zwei Wochen in eine geostationäre Umlaufbahn in 36.000 km Höhe gebracht. Danach wird der Satellit mehrere Monate lang probeweise in Betrieb genommen. Während dieses Zeitraums werden die integrierten Nutzlasten für Umweltbeobachtung und Meereskunde reguliert und deren Leistungen optimiert. Ab Oktober wird der Satellit Daten zur Meeresumwelt senden und ab dem kommenden Jahr auch Informationen über die Atmosphäre.





Chollian 2B ist der welterste Umwelt-Satellit in einer geostationären Umlaufbahn für die Beobachtung und Messung von Luftschadstoffen wie Feinstaub. Der im Dezember 2018 gestartete Zwillingssatellit Chollian 2A ist für die Wetterbeobachtung zuständig.





Verglichen mit dem Vorgänger Chollian 1 bieten die Instrumente für die Wetterbeobachtung in Chollian 2B eine vierfach höhere Auflösung. Die Zahl der Kanäle in den Klimasensoren ist von fünf auf 16 deutlich gestiegen. Auch bieten bei Chollian 2B Instrumente für die Meeresbeobachtung eine vierfach höhere Auflösung.





Chollian 2B wurde mit rein koreanischer Technologie entwickelt, während Chollian 1 noch in Kooperation mit Frankreich entwickelt und gebaut wurde. Außer Südkorea verfügen nur die USA, Japan, Indien, China, Russland und Israel sowie die EU über die entsprechende Spitzentechnologie.