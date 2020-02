IWF warnt vor Risiken für die Weltwirtschaft wegen Coronavirus

ⓒYONHAP News

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat vor den Risiken wegen des neuartigen Coronavirus gewarnt.





Die Lungenkrankheit könne für mehr Unsicherheit in der Weltwirtschaft sorgen. Der IWF rief die internationale Gemeinschaft zur Kooperation auf, um die negativen Einflüsse so gering wie möglich zu halten. Südkorea wurde den Ländern zugeordnet, die zwar über genügend finanzielle Kapazitäten verfügen, ihr Wachstumspotenzial aber nicht voll ausgeschöpft haben.





In dem Bericht des IWF, der im Vorfeld des G-20-Finanzministertreffens in Riad herausgegeben wurde, heißt es, das globale Wirtschaftswachstum habe einen Tiefpunkt erreicht. Die Aussichten für eine Erholung seien jedoch schwach. Die Wachstumsquote der Weltwirtschaft werde von 2,9 Prozent im vergangenen Jahr auf 3,3 Prozent in diesem Jahr steigen. Die Industrieländer würden aber voraussichtlich weiter unter einem schwachen Wachstum leiden. Wenn die Epidemie frühzeitig unter Kontrolle gebracht werde, dann könne es einen schnellen Wiederaufschwung geben. Falls das Virus nicht schnell eingedämmt werde, könne dies für einen globalen Schock sorgen.





Der IWF rät daher den Ländern, ihre finanzielle Unterstützung nicht zu schnell zu widerrufen und an einer aktiven Fiskal- und Geldpolitik festzuhalten, solange sie finanziell dazu in der Lage seien. Südkorea, Deutschland und Australien wurden als Länder genannt, die über genügend finanzielle Kapazitäten verfügten.





Südkorea wurde empfohlen, seine expansive Finanzpolitik aufrecht zu erhalten, da es trotz finanzieller Spielräume sein Wachstumspotenzial noch nicht ausgeschöpft habe. Es sei wichtig, an einem lockeren geldpolitischen Kurs festzuhalten, bis sich die Inflationsrate dem Zielwert angenähert habe.