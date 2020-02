Finanzminister: Regierung will zusätzliche Maßnahmen einschließlich Zusatzbudget wegen Corona-Krise ausarbeiten

ⓒYONHAP News

Angesichts der rapiden Ausbreitung des neuartigen Coronavirus wird Südkorea voraussichtlich einen Nachtragshaushalt beschließen. Es wird spekuliert, dass das Volumen des Zusatzbudgets bei rund zehn Billionen Won, gegebenenfalls bis zu 15 Billionen Won, liegen wird.





Sollte die Summe zehn Billionen Won (8,2 Milliarden Dollar) übertreffen, wird die Staatskasse stark belastet. Der diesjährige Haushalt gilt ohnehin als “Ultrasuper-Budget” mit einem Volumen von 512,5 Billionen Won (423 Milliarden Dollar). Zudem könnten die Steuereinnahmen infolge der geschrumpften wirtschaftlichen Aktivitäten wegen der Corona-Krise zurückgehen. Es ist außerdem noch zu früh, einen Nachtragshaushalt aufzustellen und auszuführen. Denn noch ist nichtmal das erste Quartal des Jahres vorüber.





Trotzdem herrschen keine Differenzen über die Notwendigkeit eines Nachtragshaushalts, weil die Lage offenkundig ernst ist. Der rapide Anstieg der Zahl der Corona-Infizierten schwächte die wirtschaftlichen Aktivitäten spürbar. Selbstständige erleiden drastische Umsatzeinbußen, in Fabriken gerät die Produktion ins Stocken. Deshalb wird bereits Besorgnis über einen Stillstand beim diesjährigen Wachstum geäußert. Es ist auch dringend erforderlich, für medizinische Aktivitäten wie Schutzmaßnahmen und die Behandlung der Infizierten in Isolierung so viel Geld wie möglich aus der Staatskasse einzusetzen. Noch vor der Aufstellung eines Zusatzbudgets will die Regierung Rücklagen in Höhe von zwei Billionen Won (1,6 Milliarden Dollar) für den Kampf gegen Covid-19 einsetzen.





Bisher hatte Südkorea lediglich drei Mal in einem Auftaktquartal einen Nachtragshaushalt verabschiedet, und zwar 1998, 1999 sowie 2009. In den ersten beiden Fällen war die Devisenkrise die Ursache, beim letzten Mal die globale Finanzkrise. Ein Zusatzbugdet wegen einer Infektionskrankheit wurde 2015 inmitten der Mers-Krise und 2003 während der Sars-Epidemie beschlossen. In der Mers-Krise verabschiedete die Regierung ein Zusatzbudget in Höhe von 11,6 Billionen Won (9,6 Milliarden Dollar). Dazu wurden zusätzliche Finanzmittel in Höhe von zehn Billionen Won aus weiteren Quellen wie Fonds und Investitionen der öffentlichen Hand und des Zivilsektors eingesetzt. Für die Überwindung der Mers-Krise wurden die Staatsausgaben um 22 Billionen Won (18 Milliarden Dollar) gesteigert.





Sollte diesmal ein Nachtragshaushalt beschlossen und umgesetzt werden, könnte bei dessen Einzelposten auf die Situation zur Zeit der Mers-Krise Bezug genommen werden. Damals waren allein für das Vorgehen gegen Mers und die Unterstützung der davon betroffenen Branchen 2,5 Billionen Won (zwei Milliarden Dollar) vorgesehen. Dazu zählten die Beschaffung der notwendigen Anlagen und Geräte wie Unterdruck-Zimmer, Zuschüsse für die betroffenen Krankenhäuser und Praxen, Kredite für medizinische Anstalten sowie finanzielle Hilfen für die Tourismusbranche. Für die Stabilisierung des Lebens der Bürger waren 1,2 Billionen Won (990 Millionen Dollar) vorgesehen, und 1,7 Billionen Won (1,4 Milliarden Dollar) für Infrastrukturmaßnahmen. Das Zusatzbudget für die Bekämpfung der Sars-Krise 2003 hatte bei 4,2 Billionen Won (3,5 Milliarden Dollar) gelegen.





Präsident Moon Jae-in ordnete am Montag bei der Sitzung mit seinen Chefsekretären und Beratern an, eine eventuelle Aufstellung eines Zusatzbudgets zu überprüfen. Dabei betonte er die Notwendigkeit, Schäden von Unternehmen zu begrenzen, den Konsum zu fördern und die regionale Wirtschaft zu beleben. Genau das sieht ein geplantes Maßnahmenpaket zur Konjunkturbelebung inmitten der Corona-Krise vor und entspricht auch dem Zweck eines eventuellen Nachtragshaushalts. Die Regierung will das Maßnahmenpaket am Freitag vorstellen .





Experten weisen zwar auf die Belastungen für die Staatskasse hin, betonen jedoch einstimmig die Notwendigkeit eines Nachtragshaushalts. Die Lage sei für jeden erkennbar ernst, daher sei es nicht angebracht, jetzt über die finanzielle Situation nachzudenken, heißt es.