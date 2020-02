© Getty Images Bank

Wie schon in der vergangenen Woche erkunden wir auch heute wieder die Provinz Nord-Chungcheong. Eine der Hauptattraktionen dieser Provinz ist die Stadt Danyang, die landschaftlich sehr reizvoll an einem großen Stausee liegt, von drei Nationalparks umgeben ist und mit zahlreichen Höhlen und Tempeln in der Umgebung Naturliebhaber und Wanderer erfreut.