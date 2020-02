Neues Album von Monsta X klettert auf Platz 5 in den Billboard 200

© STARSHIP ENT

Das neue Album der K-Pop-Boyband Monsta X mit dem Titel „All About Luv“ hat diese Woche in den Billboard 200 Charts den fünften Platz belegt.





„All About Luv” ist das erste gänzlich in Englisch eingesungene Album der Gruppe und erschien am 14. Februar. In der Woche zum 20. Februar wurden von dem Album etwa 52.000 Einheiten in den USA verkauft.





Die Band ist damit die dritte K-Pop-Gruppe, die es nach BTS und SuperM in die Top 5 der Billboard 200 geschafft hat.