Die international erfolgreiche Band BTS schaffte es mit ihrem neuen Album „Map of The Soul: 7“ an die Spitze der iTunes Album Charts in 91 Ländern und Regionen.





Laut ihrem Label Big Hit Entertainment markiere das den größten Erfolg für ein BTS-Album in den iTunes Charts.





Der Titeltrack des Albums „ON“ führte ebenfalls die „Top Song“ iTunes Charts in 83 Ländern und Regionen an.