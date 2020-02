Geburtenziffer erreicht neuen Tiefststand

ⓒYONHAP News

In Südkorea hat die Geburtenziffer einen neuen Tiefststand erreicht.





Wie die Statistische Behörde am Mittwoch mitteilte, betrug die Geburtenziffer im letzten Jahr 0,92. Südkorea ist damit das einzige Mitgliedsland der OECD, in dem Frauen im Schnitt weniger als ein Kind bekommen.





2019 wurden 303.100 Neugeborene gezählt, 7,3 Prozent weniger als im Vorjahr. Seit der Einführung der Statistik 1970 kamen damit in Korea die wenigsten Babys auf die Welt. Die Zahl der Neugeborenen lag in den 1970er Jahren noch im Bereich von einer Million. 2002 sank die Zahl der Neugeborenen in den 400.000er-Bereich ab und 2017 in den 300.000er-Bereich. Hält der aktuelle Trend an, könnte der Wert demnächst unter die 300.000er-Marke fallen.





Der wesentliche Grund für den rapiden Rückgang der Zahl der Neugeborenen ist der, dass immer weniger Südkoreaner heiraten. Letztes Jahr wurden 239.210 Ehen geschlossen. Dies waren 18.412 weniger als im Vorjahr. Die Zahl der Eheschließungen stieg bis 2011 auf knapp 330.000 und ist seitdem das achte Jahr in Folge rückläufig.





Die rohe Geburtenrate, das heißt, die Zahl der Neugeborenen pro 1.000 Bewohner betrug 5,9.





Es ist nicht auszuschließen, dass in den nächsten Jahren die Zahl der Sterbefälle höher sein wird als die Zahl der Neugeburten und damit ein natürlicher Bevölkerungsrückgang einsetzt. Damit die Bevölkerung nicht schrumpft, wäre eine Geburtenrate von 2,1 Kindern je Frau notwendig.