Südkoreanische Zentralbank friert Leitzins ein

ⓒYONHAP News

Die südkoreanische Zentralbank hat den Leitzins eingefroren. Der Währungsausschuss der Bank of Korea beschloss bei seiner Sitzung am Donnerstag, den Schlüsselzins bei 1,25 Prozent zu belassen.





Trotz der Notwendigkeit, gegen die Risiken des Coronavirus vorzugehen, entschied der Ausschuss, Entwicklungen vorerst zu beobachten. Notenbankchef Lee Ju-yeol hatte davor die Meinung geäußert, dass eine Zinssenkung gut überdacht werden müsse. Lee sagte, eine Zinssenkung habe nicht nur einen positiven Effekt, ein solcher Schritt werde auch begleitet von Nebenwirkungen. Beides müsse berücksichtigt und eine Entscheidung hierzu vorsichtig getroffen werden. Es sei für Schlussfolgerungen zum Einfluss des Coronavirus auf die südkoreanische Wirtschaft noch zu früh. Es müssten objektive Daten überprüft werden.





Experten nach habe die Ungewissheit, ob mit einer Zinssenkung die Konjunkturabschwächung aufgehalten werden könne, die Währungshüter zu ihrer Entscheidung bewogen. Auch habe offenbar die Sorge über einen neuen Immobilienpreisanstieg eine wichtige Rolle gespielt.





Der Währungsausschuss hat stattdessen beschlossen, als dringende Maßnahme gegen Covid-19, die Hilfskredite für die von der Coronakrise betroffenen Unternehmen um fünf Billionen Won auf 30 Billionen Won aufzustocken. Mittlere und kleine Unternehmen in Tourismus, Gastronomie, Vertrieb und anderen Dienstleistungsbereichen, Importeure von Rohmaterial und Zulieferteilen aus China sowie kleinere Produktionsunternehmen, deren Exporte nach China ins Stocken geraten sind, sollen von den zusätzlichen Niedrigzinskrediten profitieren. Mit vier Billionen Won werden kleine und mittlere Unternehmen in der Provinz, darunter hauptsächlich in Daegu und der Provinz Nord-Gyeongsang, unterstützt.





Die Zentralbank korrigierte zudem ihre Wachstumsprognose für dieses Jahr um 0,2 Prozentpunkte auf 2,1 Prozent nach unten.