Ein Oscar für den koreanischen Film

Goldene Palme, Golden Globe, „Oscar“ als bester Film – der südkoreanische Film „Parasite“ von Bong Joon-ho hat Filmgeschichte geschrieben. Dies darf als Ausdruck für die starke, lebendige Filmlandschaft in Südkorea verstanden werden, wo pro Jahr mehr als doppelt so viele Leute ins Kino gehen wie in Deutschland und sich unter den zehn meist gesehenen Filmen sieben einheimische Produktionen befinden (in der Bundesrepublik ist mit dem „Schuh des Manitu“ nur ein deutscher Film in den Top 10).