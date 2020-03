Das große kleine Orchester

© Andromeda Mega Express Orchester

Daniel Glatzel ist Musiker und Gründer des Andromeda Mega Express Orchesters. Seine Mutter ist koreanische Opernsängerin im Ruhestand. Die Musik wurde ihm damit schon in die Wiege gelegt, könnte man sagen. Gegründet hat Glatzel das Andromeda Mega Express Orchester 2006. Eine heute 18-köpfige Formation, die in keine Schublade zu stecken ist. Das Treffen zweier Welten hat Glatzel in Berlin getroffen und mit ihm über koreanische Musik, sein Orchesterprojekt und koreanische Heiterkeit gesprochen.