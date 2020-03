Profigolfer Im Sung-jae nimmt ersten PGA-Titel entgegen

© Reinhold Matay-USA TODAY Sports

Profigolfer Im Sung-jae hat auf der PGA-Tour seinen ersten Sieg eingefahren.





Bei der Honda Classic in Palm Beach Gardens, Florida, blieb der Südkoreaner in der letzten Runde vier Schläge unter dem Platzstandard. Mit insgesamt sechs unter Par bei 274 Schlägen konnte der 22-Jährige seinen ersten Titel entgegennehmen. Auf Platz zwei folgte der Kanadier MacKenzie Hughes mit einem Schlag mehr.





Im Sung-jae wurde in der vergangenen Saison als „Rookie des Jahres“ geehrt. Nach 47 Turnieren ohne Sieg feierte er nun den ersten Titel seiner PGA-Karriere. Seine bis dahin beste Leistung war ein zweiter Platz bei den Sanderson Farms Championship im vergangenen September gewesen.





Im ging mit drei Schlägen mehr als der Führende als Fünfter in die finale Runde. Bis zum Loch Nummer fünf holte er dank vier Birdies rasch auf. An Loch sieben unterlief ihm ein Bogey, den er jedoch mit einem Birdie an Loch elf wieder wettmachen konnte. Nach einer zwischenzeitlichen Führung fiel der Südkoreaner jedoch aufgrund kleinerer Fehler wieder zurück.





Er setzte danach alles auf die „Bear Trap“. Die „Bear Trap“ sind die besonders anspruchsvollen Löcher 15 bis 17 der Champion Course im PGA National. Im sagte, er habe durch ein offensives Spiel das Duell am Bear Trap gewinnen können. An Loch 15 habe er einen Schlag hinter Hughes zurückgelegen und alles auf eine Karte gesetzt. Der erhoffte Birdie sei ihm dann auch gelungen. Danach sei das Glück auf seiner Seite gewesen.