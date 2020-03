Bahnradsportlerin Lee Hye-jin gewinnt WM-Silber

© YONHAP News

Die südkoreanische Bahnradsportlerin Lee Hye-jin hat bei der Bahnrad-WM in Berlin die Silbermedaille gewonnen.





Die 28-Jährige belegte im Sprint den zweiten Platz hinter der Deutschen Emma Hinze. Hinze wurde bei der Heim-WM dreifache Weltmeisterin. Bronze ging an die Australierin Stephanie Morton.





Lee Hye-jin war als Letzte der sechs Finalteilnehmerinnen gestartet, konnte jedoch nach der Hälfte des Rennens aufholen. Die Bahnradsportlerin hat mit ihrem zweiten Platz das bisher beste Ergebnis für Südkorea bei einer WM erzielt. Die bisher beste Leistung im Bahnradsport war ein dritter Platz im Punktefahren gewesen, den Cho Ho-seong 1999 erreichte.





Lee Hye-jins Talent wurde schon früh entdeckt. Als 18-Jährige holte sie ihre ersten Titel bei der Junioren-WM über 500 Meter und im Sprint. Im vergangenen Jahr siegte sie als erste Südkoreanerin bei einem Weltcup. Bei den Weltcup-Turnieren im vergangenen Dezember in Hongkong und Neuseeland schaffte sie es ebenfalls ganz oben aufs Podest.





Nach dem WM-Erfolg hat sie außerdem beste Chancen, bei den Olympischen Spielen an den Start zu gehen. Sie hatte bereits bei den Olympischen Spielen 2012 in London und 2016 in Rio de Janeiro die Farben ihres Landes vertreten.