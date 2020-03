Twice schließen Vertrag mit US-amerikanischem Label

© JYP Entertainment

Die koreanische Gruppe Twice hat jüngst einen Vertrag mit dem Label Republic Records, einem US-amerikanischen Label, geschlossen und will nun weltweit aktiv werden.

Republic Records bewertete, dass Twice mit Megahits und tollen Musikvideos sehr erfolgreich seien. Sie seien eine der besten K-Pop-Gruppen und in Japan besonders beliebt. Nun wolle dieses Label mit den Sängerinnen den Weltmarkt ins Visier nehmen.

Twice haben jüngst ein Album in Japan veröffentlicht, das gleich beliebt war. Gleichzeitig befinden sich die Girls auf einer Welttournee, in deren Rahmen sie 17 Orte weltweit besuchen werden.