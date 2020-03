14. Seoul Jazz Festival findet im Mai statt

Das 14. Seoul Jazz Festival wird in diesem Jahr im Mai stattfinden. Der Vorverkauf der Tickets hat bereits am 20. Februar begonnen. Die Teilnehmerliste wurde unterdessen bekannt gegeben: Sergio Mendes, Still Dreaming with Joshua Redman, Crush, Akdong Musician, Baek Yerin und weitere werden kommen.

An den Namen kann man gut erkennen, dass bei dem diesjährigen Festival nicht nur Jazzmusik, sondern auch Samba, Funk und weitere Musikgenres vertreten sein werden.

Das Seoul Jazz Festival wurde 2007 ins Leben gerufen und in diesem Jahr wird es am 23. und 24. Mai im Olympiapark ausgetragen. Insgesamt werden 40 in- und ausländische Teams teilnehmen.