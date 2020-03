Victon wollen sechstes Minialbum veröffentlichen

© PlayM Entertainment

Die Boyband Victon will am 9. März ihr sechstes Minialbum herausgeben. Am 21. Februar haben die Mitglieder auf der offiziellen SNS-Seite und Fanklubseite die Titel ihres neuen Albums hochgeladen. Am 24. Februar wurden dann Poster und ein kurzes Video veröffentlicht.

Im neuen Album werden insgesamt fünf Titel enthalten sein. Der Titel des Albums lautet „Continuous“ und entsprechend dieses Themas wurden die Lieder im Album produziert.

Das neue Werk wird das erste Album mit insgesamt sieben Mitgliedern sein. Victon haben auch im Album mitgewirkt, so dass die Fans besonders auf das Album gespannt sind.