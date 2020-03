Neueste Veröffentlichung von BTS stürmt an die Spitze der Billboard 200

© Big Hit Entertainment

„Map of the Soul: 7“ ist das neueste Album der internationalen Superstars BTS und steht an der Spitze der Billboard 200 Charts.





Das Album konnte in den USA in der Woche zum 27. Februar etwa 422.000 Album-Einheiten absetzen und landete damit auf den ersten Platz.





Zum vierten Mal in Folge schaffte es die Band innerhalb von weniger als zwei Jahren auf Platz 1 der Billboard Charts, was selbst für amerikanische Künstler als eine beachtliche Leistung bewertet wird.