Mann in Taiwan erhält höchste Geldstrafe nach neuem Covid-19-Gesetz

© Hsin Chu County Government

In Taiwan ist ein Mann, gemäß dem verschärften Gesetzes zur Covid 19-Prävention, erstmals zur höchsten Geldstrafe von einer Million Taiwan-Dollar (etwa 30.000 Euro) verurteilt worden.





Der Behörde des Landkreises Hsinchu zufolge sei sich der 31-Jährige bewusst gewesen, dass er sich als möglicher Coronavirus-Infizierter Zuhause selbst isolieren sollte. Er habe die Vorschriften aber missachtet und dadurch das Leben anderer Personen gefährdet.





Der Mann war am 25. Februar aus Xiamen in China gekommen und am Flughafen in Taipeh eingereist. Wegen des Verdachts einer Ansteckung mit Covid-19 wurde ihm angeordnet, sich zwei Wochen lang Zuhause zu isolieren. Weil er fürchtete, seine Familie anzustecken, ging er aber nicht nach Hause. Er verweilte in Taipeh und machte zweimal falsche Angaben zu seinem Aufenthaltsort. Nachdem ihn die Polizei zur Fahndung ausgeschrieben hatte, meldete er sich freiwillig. Es stellte sich heraus, dass er in der Zwischenzeit Clubs, Kaufhäuser und Strände besucht hatte.





In Taiwan ist seit etwa einer Woche ein verschärftes Präventionsgesetz gegen besondere Epidemien und Lungenkrankheiten in Kraft. Die maximale Geldstrafe wurde von 300.000 auf eine Million Taiwan-Dollar erhöht. Das Gesetz wurde auf Forderung der Bürger verabschiedet, etwas gegen die Infizierten zu unternehmen, die gegen die Auflagen zur Selbstisolierung verstoßen.