Der März ist der Monat, in dem offiziell der Frühling beginnt. Zu dieser Jahreszeit sind die Menschen für gewöhnlich voller neuer Hoffnungen. Schüler und Studenten starten ein neues Schuljahr und die Bauern stehen in den Startlöchern, um die neuen Feldfrüchte anzubauen. Im alten Korea galten Tage mit ungeraden Zahlen als Glückstage wie beispielsweise Seollal am 1. Januar, der Dano-Tag am 5. Mai, Chilseok칠석, die koreanische Version des Valentinstags, am 7. Juli und Jungyangjeol중양절 am 9. September. Den 9. September verband man früher in Korea mit Chrysanthemen sowie mit dem Aufbruch der Schwalben zu ihren Winterquartieren im Süden. Im Frühling kehrten die Schwalben zurück – und zwar am 3. März, dem Samjitnal삼짇날. An diesem Tag zog es die Koreaner in die Berge sowie in Wald und Flur, um sich an der warmen Frühlingssonne und der erblühenden Landschaft zu erfreuen. Nachdem man sich den ganzen Winter lang in den vier Wänden eingeigelt hatte, war es sicher eine willkommene Abwechslung, wieder die Nase in die frische Luft halten zu können.





Das erste Lied ist eine Passage aus dem Pansori Heungboga흥보가 und erzählt von einer Schwalbe und ihrer Reise aus dem Süden Chinas zu Heungbos Haus im Süden von Korea. Interessant dabei ist, dass der Vogel sich für den längeren Landweg entscheidet und nicht über das Gelbe Meer fliegt. Die Schwalbe nimmt einen Umweg, indem sie von Südchina zunächst nach Beijing fliegt, dann die nördliche Grenze zu Korea überquert und danach Hanyang한양, das heutige Seoul, passiert, bis sie schließlich Heungbos Haus im Süden von Korea erreicht. Die Route von Beijing nach Hanyang wurde in der Vergangenheit häufig von Gesandten und Händlern benutzt, und der Weg von Hanyang zu Heungbos Haus ähnelt dem von Lee Mong-ryong이몽룡, als er als geheimer Regierungsinspektor in seine Heimatstadt in Namwon zurückkehrt.





Als die Schwalbe an dem Haus von Heungbo ankommt, bringt sie ihm einen Kürbissamen zum Dank dafür, dass er im vorangegangenen Frühling ihr gebrochenes Bein geheilt hatte. Der wundersame Kürbissamen macht den gutherzigen Heungbo über Nacht zu einem reichen Mann. Heungbos habgieriger Bruder Nolbo놀보 hört von dem plötzlichen Reichtum und plant, es seinem Bruder gleichzutun. Er baut ein Schwalbennest unter seinem Dach und wartet auf das Erscheinen einer Schwalbe. Doch kein Vogel lässt sich blicken. Des Wartens müde beschließt er auf Schwalbenjagd zu gehen. Eine Passage im Pansori Heungboga beschreibt, wie Nolbo loszieht, um eine Schwalbe zu fangen, und es schließlich schafft, einen magischen Kürbissamen zu erhalten.





Unter Gyeonggi japga경기잡가 wird eine Sammlung von Volksliedern verstanden, die von Sängern aus Gyeonggido gesungen werden. Sie werden auch als als Jwachang좌창 bezeichnet, da die Lieder für gewöhnlich im Sitzen in Begleitung einer Trommel gesungen werden. Ein anderer Name für die Sammlung lautet auch 12 Japga, denn sie setzt sich aus insgesamt 12 Liedern zusammen. Unter ihnen gibt es einige Lieder, die auf Pansori beruhen, was darauf hinweist, dass die Pansori in Seoul und in den umliegenden Regionen sich großer Beliebtheit erfreuten. „Jebiga“제비가 oder zu Deutsch „Schwalbenlied“ ist eines von ihnen. So taucht im Lied ein Abschnitt aus dem Pansori Chunhyangga auf, dann wird eine Stelle aus dem Pansori Heungboga흥보가 zitiert. Auch bedient man sich bei dem „Saetaryeong“, der Ballade von den Vögeln, um passend zum Ende von einem Liebespaar zu singen, das nur widerwillig und nur unter größten Schmerzen voneinander Abschied nehmen muss.





