Die Provinz Nord-Chungcheong hat einige Sehenswürdigkeiten zu bieten, wie wir auch in den letzten Folgen unserer Reiserubrik schon entdecken konnten. Heute wollen wir uns einmal eine echte Präsidentenvilla anschauen: die Residenz Cheongnamdae, nicht weit der Provinzhauptstadt Cheongju gelegen. „Cheongnamdae“ bedeutet soviel wie "Blaues Haus im Süden". Das Anwesen wurde auf Geheiß von Präsident Chun Doo-hwan im Jahre 1983 auf einer Fläche von etwa 460 Hektar in der Nähe des Daecheong-Staudamms in Cheongwon-Gun errichtet und 20 Jahre lang von fünf verschiedenen Präsidenten genutzt. 2003 übertrug der damalige Präsident Roh Mu-Hyeon das Eigentum auf die Provinz Chungcheongbuk-Do, so dass das präsidentielle Anwesen nun der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden konnte.