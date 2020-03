© YONHAP News

Das neue Corona-Virus (SARS-CoV-2) ist nicht zu stoppen. Nach China breitet es sich nun in der Stadt Ghom im Iran, in der Lombardei und Norditalien und vor allem in der südkoreanischen Millionenstadt Daegu teilweise explosionsartig aus. Dabei gelten die Maßnahmen und Kontrollen Südkoreas in vielen anderen Ländern als vorbildlich. Warum haben sie in Daegu versagt?