Ex-Präsidentin Park wegen Schreibens aus dem Gefängnis in der Kritik

Die frühere Präsidentin Park Geun-hye ist wegen eines Schreibens aus dem Gefängnis in die Kritik geraten.





Der von Park geschriebene Brief wurde von ihrem Rechtsanwalt am Mittwoch veröffentlicht. Darin appelliert sie an den konservativen Block, sich ungeachtet von Differenzen, vor der Geschichte und vor den Bürgern vereint zu zeigen. Der Zusammenschluss der konservativen Gruppierungen unter dem Banner der Vereinten Zukunftspartei sei notwendig, um die Moon Jae-in-Regierung abzustrafen. Viele Menschen beklagten, dass das Leben unter einer unfähigen und selbstgerechten Regierung immer schwerer werde und keine Hoffnung in Sicht sei, heißt es.





Parks Botschaft stieß im konservativen Lager auf Zustimmung. Die Vereinte Zukunftspartei teilte mit, sie wolle ihrer Aufforderung, die Wahl zu gewinnen, nachkommen. Auch seitens der Republikanischen Partei, die aus Anhängern Parks besteht, gab es Zustimmung. Die regierende Minjoo-Partei Koreas kritisierte das Schreiben der Ex-Präsidentin als nicht hinnehmbare Einmischung in die Wahlen.





Auf der einen Seite gibt es die Prognose, die Vereinte Zukunftspartei verbessere durch eine Geschlossenheit des konservativen Lagers ihre Ausgangsposition. Andererseits könne eine offen bekundete Nähe zur abgesetzten Staatschefin Wähler der Mitte vergraulen.





Park Geun-hye befindet sich seit März 2017 in Haft. Sie wurde wegen Korruption und Machtmissbrauchs von der Berufungsinstanz zu einer Freiheitsstrafe von 25 Jahren verurteilt. Ihr Fall wird seit einer Zurückweisung durch das Oberste Gericht im letzten Jahr neu verhandelt.