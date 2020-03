Nordkorea testete wieder Raketen

ⓒYONHAP News

Nordkorea hat nach längerer Pause wieder Raketen getestet. Wie der Vereinigte Generalstab (JCS) in Südkorea mitteilte, habe Nordkorea am Montag zwei Projektile in Richtung Ostmeer abgefeuert. Die Starts seien in der Gegend um Wonsan an der Ostküste erfolgt.





Die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete, die Geschosse seien vom Boden aus in die Luft katapultiert worden. Veröffentlicht wurden Fotos von brennenden Geschossen aus Mehrfachraketenwerfern, die in den Himmel aufsteigen.





Nach Einschätzung der südkoreanischen Streitkräfte handelte es sich bei den Flugkörpern offenbar um ballistische Raketen mit kurzer Reichweite. Nordkorea hat jüngst seine supergroßen Mehrfachraketenwerfer mit einem Navigationssystem ausgestattet, um die Treffsicherheit zu erhöhen. Die Reichweite nordkoreanischer Raketenwerfer beträgt 200 Kilometer, supergroße Mehrfachraketenwerfer ermöglichen eine Reichweite von bis zu 400 Kilometern. Daher kann von ballistischen Kurzstreckenraketen gesprochen werden.





Der Abschuss erfolgte zu einem Zeitpunkt, an dem auch Nordkorea versucht, einen Ausbruch der Coronavirus-Epidemie zu verhindern. Die Grenze zu China wurde gesperrt und die Lebensbedingungen der Menschen haben sich verschlechtert. Es gibt daher die Vermutung, die Führung des Landes habe mit dem Manöver von der Krise im Innern ablenken wollen.





Einen Tag davor hatte zudem Südkoreas Präsident Moon Jae-in zum Gedenktag der Bewegung vom 1. März, an Nordkorea gewandt, die Kooperation bei der Überwindung des Coronavirus und Einhaltung des innerkoreanischen Militärabkommens betont. Pjöngjang reagierte darauf mit einer Stellungnahme von Kim Yo-jong, der einflussreichen Schwester von Machthaber Kim Jong-un. Sie hatte Südkorea wegen der Kritik an Nordkoreas Waffentests scharf kritisiert.





Tags darauf übermittelte Nordkoreas Machthaber jedoch ein persönliches Schreiben an Präsident Moon, in dem er Südkorea im Kampf gegen Covid-19 ermutigt.