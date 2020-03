Goesan Sanmagi-yetgil

© GOESAN COUNTY

Nord-Chungcheong ist die einzige Provinz Koreas, die nicht ans Meer grenzt. Dies bedeutet aber nicht, dass es hier kein Wasser gäbe, denn es wurden einige große Stauseen errichet, so beispielsweise im Jahre 1957 in Goesan der erste Staudamm mit mit rein koreanischer Technologie – damals ein Meilenstein. Das Gebiet um den Goesan-Stausee ist ökologisch weitgehend unberührt, und der etwa 4 Kilometer lange Sanmagi-yetgil, der alte Wanderweg, der dort am Ufer entlangführt, ist für Naturliebhaber ein ganz besonderes Erlebnis. Dorthin wollen wir uns heute aufmachen.