Eisschnellläufer Chung Jae-won gewinnt Weltcup-Gold im Massenstart

Der südkoreanische Eisschnellläufer Chung Jae-won hat beim Weltcup im niederländischen Heerenveen gesiegt und seinen ersten Titel bei einem internationalen Turnier geholt.





Im Finale der Disziplin Massenstart setzte sich der 18-Jährige in 7:47,060 Minuten durch und verwies den Belgier Bart Swings mit einem Vorsprung von 0,06 Sekunden auf den zweiten Platz. Dritter wurde der US-Amerikaner Joey Mantia. Der Weltcup-Sieg brachte dem Südkoreaner 180 Ranking-Punkte ein. Mit insgesamt 462 Punkten hat er die Saison auf Rang drei im Massenstart beendet.





Chung Jae-won gewann bei den Winterspielen 2018 in Pyeongchang die Silbermedaille in der Teamverfolgung. Als Tempomacher hatte er im Massenstart zum Goldmedaillengewinn des Teamkollegen Lee Seung-hoon beigetragen. Seitdem war er bei internationalen Wettbewerben immer wieder knapp am Sieg vorbeigelaufen. Nach mehreren Anläufen konnte er nun endlich seinen ersten Sieg bejubeln.