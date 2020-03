Stabhochspringer Jin Min-sub siegt bei NSW Open Championship

© KAAF

Stabhochspringer Jin Min-sub hat bei den New South Wales Open Championship gesiegt und die Hoffnung auf ein erfolgreiches Abschneiden bei den Olympischen Spielen in Tokio genährt. Der Südkoreaner erreichte im Finale des Stabhochsprungs in Sydney 5 Meter 50 und belegte damit den ersten Platz.





Der 27-Jährige hatte etwa eine Woche davor beim „Bankstown Pole Vault Permit“ mit 5 Meter 80 einen neuen Landesrekord aufgestellt. Mit dieser Leistung hatte er sich außerdem für die Olympischen Spiele qualifiziert.





Im Hochsprung belegte der Südkoreaner Woo Sang-hyuk mit 2 Meter 24 den zweiten Platz. Woo hatte bei den Canberra Summer Series 10 im Finale 2 Meter 30 übersprungen und damit einen Wettbewerbsrekord aufgestellt.





Bei den Frauen wurde Chung Hye-rim über 100-Meter-Hürden Zweite mit einer Zeit von 13,64 Sekunden.