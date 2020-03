RHOMB stellt Waagen für Körperanalyse her

© WWW.RHOMB.CO.KR

Diesmal stellen wir Ihnen RHOMB vor, einen koreanischen Spezialisten für Körper-Analysewaagen. Der Direktor für die Produktentwicklung der Firma, Choi Myong-hwan:





Eine Gruppe von Menschen, die an der Gründung eines eigenen Unternehmens interessiert waren, schloss sich im Juli 2017 InBody an, einem Produzenten für Gesundheits-Ausrüstung und –geräte. Sie lernten dort Managementfähigkeiten und die Technologie und Entwicklungsexpertise der Firma kennen, bis sie am 1. Januar 2018 als Teil des Venture-Firmen-Förderprogramms ihr eigenes Unternehmen namens RHOMB gründeten.





InBody führte 1996 nach eigenen Angaben das weltweit erste kommerzielle BIA-Körperanalysegerät ein. BIA steht für bioelektrische Impedenzanalyse, die zur Bestimmung der Körperzusammensetzung eingesetzt wird. Als Teil ihrer Managementphilosophie, alle Angestellten zu künftigen CEOs auszubilden, führte InBody ein Projekt für talentiertes Personal ein, das ihr eigenes Unternehmen gründen will. RHOMB profitierte von diesem Startup-Programm. 2019 stellte es die Körperwaage Rhomb Scale vor:





Erstens, die Waage neigt sich um 2,1 Grad unter Berücksichtigung der Fußsohlenbeuge, um einen präzisen Elektrodenkontakt an der Spitze und den hinteren Teilen der Sohlen beider Füße sicherzustellen. Die Nutzer können ihre Stellung auf stabile und bequeme Weise erhalten, so dass die Körperzusammensetzung genauer gemessen werden kann. Zweitens, die Waage ist so entworfen worden, dass der Elektrodenwiderstand verkleinert wird. Grundsätzlich sendet die Körperwaage einen schwachen Strom durch den Körper. Es ist wichtig, den Elektrodenwiderstand zu verringern, der den Stromfluss beeinträchtigt. Und zuletzt, diese Waage nutzt mehrere Frequenzen. Konventionelle Körperkompositionswaagen für Zuhause nutzen üblicherweise einen Einzelfrequenzstrom. Durch mehrere Frequenzen misst sie präziser innerzelluläres und extrazelluläres Körperwasser.





Seit der Entwicklung von Körperanalysegeräten wollen immer mehr Menschen nicht nur ihr Körpergewicht überprüfen, sondern ausführliche Informationen über ihren Körperzustand erhalten. Doch die Geräte sind sehr teuer, die Preise gehen in die Tausende von Dollar. Normalerweise werden sie in Kliniken, Fitnesszentren und Gesundheitsinstituten benutzt. Körperkompositionswaagen messen das Körperwasser, die Muskelmasse und den Anteil des Körperfetts:





Wir haben klinische Tests mit Rhomb Scale durchgeführt, und die Resultate mit denjenigen von InBody770, einem Forschungsanalysegerät, verglichen, um die Genauigkeit zu verbessern. Die Anpassungstests zeigten, dass unser Produkt einen hohen Grad der Anpassung hat. Die Messung der Muskeln im unteren Körperbereichs insbesondere zeigt einen ungewöhnlich hohen Grad an Präzision. Doch können kleinere Fehler auftauchen, wenn die Körper von Menschen gemessen werden, die zu dünn oder zu muskulär sind. Wenn Sie einen Standard einstellen auf der Basis eines bestimmten Geräts, so können sie die Ergebnisse in die Rhomb-Scale-App eingeben. Die Waage misst dann die Körperzusammensetzung neu.





Rhomb Scale ist ein Heimgerät, das mit der Technologie eines Vier-Elektroden-Tastsystems arbeitet, bei dem an vier verschiedenen Teilen der Sohlen gemessen wird. RHOMB hat nicht nur viel Wert auf die Messgenauigkeit, sondern auch auf das Produktdesign gelegt:





Ich denke, die Menschen verbergen ihre Waage normalerweise und stellen sie unter das Sofa. Rhomb Scale kann dank seines schnittigen Designs überall hingestellt werden. Das Design wurde von “Black Cross” inspiriert, einem Kunstwerk von Kasimir Malewitsch. Das Display ist unsichtbar, wenn es nicht genutzt wird, so dass die Menschen es nicht als Waage erkennen. Anders als die meisten Waagen, die flach sind, ist der Mittelteil dieser Waage ein bisschen angehoben.





RHOMBs Entwicklung erwies sich als erfolgreich. Dank des Trends der sogenannten Sheconomy - eine Wortkombination aus “she” und “economy” -, die sich auf den steigenden Verbrauch durch Frauen bezieht, fanden die Produkte des Unternehmens den Weg in die größeren Kaufhäuser und Läden in den Trend-Bezirken im Süden von Seoul:





In diesem Jahr bereiten wir uns auf den Export unserer Produkte nach Nordamerika und China vor. Der globale Markt ist um das 30-Fache größer als der einheimische Markt. Analysten sagen voraus, dass sich der Markt für die Gesundheitspflege bis 2013 um das Vierfache vergrößern wird. Wir wollen unseren Markenwert in den USA und China verbessern, den beiden führenden Playern in diesem Markt, was die Technologie und die Größe betrifft.