Japan: Asthma-Abzeichen stößt wegen Coronavirus auf große Resonanz

In Japan beklagen Lungenkranke und Asthmapatienten Schwierigkeiten bei der Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln. Schon beim kleinsten Husten sei man den ängstlichen Blicken der Fahrgäste ausgesetzt. Wie die Zeitung „Asahi“ berichtete, gewinnt ein „Asthma-Abzeichen“, welches eine selbst an Asthma leidende Person entworfen hat, erneut Aufmerksamkeit.





Der Japaner, der sich auf Twitter mit dem Namen „Naga“ vorstellte, verkauft seit Oktober letzten Jahres gemeinsam mit Kollegen ein Abzeichen, auf dem steht „Asthma ist nicht ansteckend“. Vergangene Woche erzählte er über Twitter, dass er in der U-Bahn immer vorwurfsvoll angeschaut worden sei, wenn er einen Hustenanfall hatte. Anfangs habe er den Anstecker nur für sich selbst entworfen. Es habe sich dann aber ein Unternehmen gefunden, das die Abzeichen in größerer Menge herstellen und verkaufen wollte.





Der Twitternutzer Naga sagte, er sei über die unerwartet große Resonanz überrascht gewesen. Den Umstand, dass seine Abzeichen inmitten der Coronakrise wieder Aufmerksamkeit gewinnen, sieht er mit gemischten Gefühlen. Es sei ihm bewusst geworden, dass es viele Menschen gebe, die sein Abzeichen benötigen. Es sei nicht sein Ziel, die Abzeichen zu verkaufen, um Gewinne zu erzielen. Er hoffe, dass sich mehr Toleranz gegenüber Menschen, die ein Handicap haben, verbreite. Von den Abzeichen gibt es inzwischen über 40 Sorten mit niedlichen Tiermotiven, darunter auch für Allergiker und Menschen, die an Neurodermitis leiden.





In sozialen Medien gibt es zahlreiche positive Kommentare von japanischen Nutzern. Eine Person twitterte, dass sie ein Abzeichen für Heuschnupfen an ihre Tasche angebracht habe. Sie finde es ganz toll, dass man mit den Abzeichen auf eine simple Weise andere Leute über seinen Zustand in Kenntnis setzen könne. Eine andere Person schreibt, sie habe Angst davor, wegen des Asthmas in der U-Bahn einen Hustenanfall zu bekommen und irrtümlicherweise als Coronavirus-Infizierter zu gelten. Sie wolle sich demnächst ein solches Abzeichen kaufen.