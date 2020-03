Thailand will Steuer für alkoholfreies Bier erhöhen

© Getty Images Bank

Die Steuerbehörde in Thailand will einen Entwurf für die Anhebung der Konsumsteuer für alkoholfreies Bier und alkoholfreie Getränke erarbeiten. Laut der Korea Agro-Fisheries and Food Trade Corporation habe der Direktor der thailändischen Konsumsteuerbehörde, Patchara Anuntasilpa, mitgeteilt, dass die Steuer für alkoholfreies Bier niedriger als für Bier, aber höher als für kohlensäurehaltige Getränke sein werde.





Anlass für die Erwägung waren Sorgen der thailändischen Gesundheitsbehörde, der Genuss von alkoholfreiem Bier könne bei jungen Leuten zum Konsum von alkoholischen Getränken führen. Auf alkoholhaltige Süßigkeiten sollen jedoch keine Steuern erhoben werden.





In Thailand herrschen strenge Vorgaben hinsichtlich des Konsums von Alkohol. Bei buddhistischen Veranstaltungen ist der Verkauf von Alkohol verboten. In den 24-Stunden-Geschäften, Supermärkten und Weingeschäften dürfen alkoholische Getränke nur während einer von der Regierung genehmigten Zeit gekauft werden.





Die Regierung des südostasiatischen Landes überprüft zudem die Einführung einer Salzsteuer, um den übermäßigen Natriumkonsum der Thailänder zu drosseln. Die Salzsteuer soll vor allem auf Fertiggerichte erhoben werden. Als erstes Land im ASEAN-Staatenbund hat Thailand außerdem ein Gesetz für ein Verbot von Transfetten erlassen. Seit Januar letzten Jahres sind Import und Vertrieb von Transfetten streng verboten.