ITZY kehrt mit neuem Album zurück

Die Girlband ITZY gibt mit ihrem aktuellen Album „IT’z ME“ ihr Comeback.





„Wannabe“ lautet der Titeltrack des Albums mit insgesamt sieben Songs und ist eine Kombination aus EDM und anderen trendigen Genres. Beim dem Lied handelt es sich um eine weitere Kollaboration zwischen ITZY und Galactika und es gibt den Hauptton des Albums an.





ITZY debütierte im Februar letzten Jahres mit dem Song „Dalla Dalla“ und erregte großes Aufsehen in der K-Pop-Musikszene, nachdem die Girlgroup im letzten Jahr als „Rookie of the Year“ eine Reihe von Preisen gewann.