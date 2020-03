Shim Eun-kyung bei japanischer Preisverleihung als beste Schauspielerin ausgezeichnet

© YONHAP News

Die südkoreanische Schauspielerin Shim Eun-kyung hat bei den diesjährigen „Japanese Academy Awards“ einen Filmpreis als beste Darstellerin gewonnen.





Die 43. Japanese Academy Awards fanden am 6. März in Tokio statt. Shim gewann den Preis für ihre Rolle in einem japanischen Film über eine junge Reporterin, die einem politischen Skandal auf den Grund geht.





Zum ersten Mal gewinnt damit eine Schauspielerin aus Südkorea bei der japanischen Filmpreisverleihung, die seit 1978 jährlich veranstaltet wird.