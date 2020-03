Korean Music Awards, Baek Yerin für “Album des Jahres“ geehrt

© Blue Vinyl

Am 27. Februar haben die 17. Korean Music Awards stattgefunden. In diesem Jahr gingen gleich drei Preise an Baek Yerin: „Album des Jahres“, „Bestes Pop-Album“ und „Bestes Pop-Lied“. Sie wurde in diesem Jahr in fünf Kategorien nominiert und bekam am Ende drei Auszeichnungen.

Die Indiegruppe Jannabi war ebenfalls in fünf Kategorien nominiert und konnte in zwei, und zwar „Bestes Modern Rock-Lied“ und „Lied des Jahres“, siegen.

Die Gruppe Jambinai ist besonders im Ausland bekannt und beliebt und auch diese Gruppe hatte zwei Preise einheimsen können.