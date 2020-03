Twice und IZ*One sind Vorreiter von K-Pop-Hallyu in Japan

© JYP Entertainment, YONHAP News

Das japanische Wirtschaftsmagazin „Diamant“ hat jüngst geschrieben, dass Twice und IZ*One das Paradigma einer „Idolgroup“ geändert hätten und wichtige Vorreiter von K-Pop-Hallyu in Japan seien.

Im Nachbarland waren die koreanische Sängerin Boa und die Girlgroups Kara und Girls Generation sehr beliebt. Doch dann gab es leider eine lange Rezession, bis Twice wieder die Herzen japanischer Fans für sich eroberten. Twice bestehen aus internationalen Mitgliedern und singen fröhliche Lieder, was genau den Geschmack der Japaner trifft. IZ*ONE ist bekanntlich eine Projektgruppe aus koreanischen und japanischen Mitgliedern. Die jungen Musikliebhaber sind besonders begeistert von diesen beiden Girlgroups, so dass man mit Fug und Recht behaupten kann, dass sie Hallyu in Japan anführen würden.